Японская платежная система JCB намерена начать работу в Украине, - НБУ

Национальный банк констатирует, что платежная система JCB (Япония) намерена начать работу в Украине.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"JCB - самая большая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карточек и объему операций по оплате товаров и услуг - заинтересована в выходе на украинский рынок", - говорится в нем.

Генеральный менеджер системы Такаши Суецугу сообщил о заинтересованности JCB в выходе на украинский рынок и намерен подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.

Со своей стороны глава НБУ Яков Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, отметив, что Национальный банк выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.

Согласно данным международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн ​​клиентов.

Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил 281 млрд долларов.

На данный момент платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира.

Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк разработал рекомендации по представлению документов для согласования условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент.