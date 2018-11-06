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Японская платежная система JCB намерена начать работу в Украине, - НБУ
13:47 06.11.2018 |
Национальный банк констатирует, что платежная система JCB (Япония) намерена начать работу в Украине.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"JCB - самая большая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карточек и объему операций по оплате товаров и услуг - заинтересована в выходе на украинский рынок", - говорится в нем.
Генеральный менеджер системы Такаши Суецугу сообщил о заинтересованности JCB в выходе на украинский рынок и намерен подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.
Со своей стороны глава НБУ Яков Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, отметив, что Национальный банк выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.
Согласно данным международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн клиентов.
Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил 281 млрд долларов.
На данный момент платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира.
Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк разработал рекомендации по представлению документов для согласования условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент.
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