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Немецкие и британские банки плохо сдали стресс-тест EBA
09:21 05.11.2018 |
В стресс-тесте европейской банковской системы участвовали 48 банков, из них восемь - из Германии. Все банки ФРГ показали плохой результат.
Немецкие и британские банки во время стресс-теста европейской банковской системы показали плохой результат. Об этом сообщили в пятницу, 2 ноября, в Европейском ведомстве банковского надзора (EBA).
В общей сложности проверке подверглись 48 финансовых институтов из стран ЕС, а также Норвегии. Из восьми банков Германии, в числе которых были, к примеру, Commerzbank и DZ Bank, наихудший рейтинг оказался у Deutsche Bank. В Великобритании худшими стали Lloyds Banking Group, Bank of Scotland, а также Barclays Bank.
Стресс-тест должен был продемонстрировать, насколько может снизиться коэффицент достаточности базового капитала при новом кризисе в финансовой сфере и на рынке недвижимости. В то же время: как отмечается в докладе EBA, банки оказались более подготовленными к финансовым потрясениям, чем в период кризиса 2008 года.
Насколько надежен Deutsche Bank?
Руководство Deutsche Bank заявило, что его риск-профиль "абсолютно надежен", хотя пока банк "еще недостаточно прибыльный". Финансовый институт работает над решением этого вопроса, сообщил финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке (James von Moltke).
По словам Мольтке, в этом году критерии стресс-теста были жестче, чем два года назад, однако банк продемонстрировал более высокий предел прочности в области рыночных, кредитных и операционных рисков. В 2016 году Deutsche Bank вошел в десятку самых слабых финансовых институтов Европы по версии EBA, а в сентябре этого года провалил стресс-тест Федрезерва в США.
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