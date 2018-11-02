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США пригрозили SWIFT санкциями, в случае продолжения работы с компаниями Ирана
18:23 02.11.2018 |
США готовы вводить санкции против SWIFT, если система будет предоставлять услуги организациям и лицам, находящимся под санкциями, заявил в пятницу журналистам глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
"Мы рекомендовали SWIFT отключить любые иранские финансовые организации, которые мы внесли в список, настолько быстро, насколько позволяют технологии, чтобы избежать попадания под санкции", - сказал он.
Он также заявил, что транзакции, проводимые через создаваемый ЕС новый механизм по Ирану, также будут целью санкций США.
По словам Мнучина, он не ожидает, что через создаваемый механизм будут проводиться "значительные транзакции".
"Если будут транзакции, целью которых будет избежать американских санкций, мы будем агрессивно использовать наши средства защиты", - сказал он.
Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм специального назначения SPV для расчетов с Ираном для обхода санкций США.
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в конце октября заявил РИА Новости, что работа над созданием платежной системы для расчетов с Ираном продолжается, но выразил мнение, что вряд ли ее успеют создать к 5 ноября, когда Вашингтон введет против Тегерана существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов.
Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе с Ираном. В связи с этим второй пакет санкций против Ирана, в том числе энергетических, должен вступить в силу после 4 ноября.
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