В сентябре убыток банков составил 2,8 млрд гривен

В сентябре текущего года убыток коммерческих банков составил 2,847 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

"За 9 месяцев банковский сектор получил прибыль 10,9 млрд гривен, из них 2.7 млрд гривен - в III квартале", - говорится в нем.

Операционные доходы банков за январь-сентябрь выросли на 20,3% (год к году) в первую очередь из-за прироста чистых процентных и комиссионных доходов, а расходы увеличились на 24,5% (г/г).

Операционная прибыль банков до формирования резервов выросла на 13,5% (г/г).

За 9 месяцев 2018 сектор сформировал резервов на 19,9 млрд гривен, что на 24,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году убыток коммерческих банков составил 24,4 млн гривен.

Убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.