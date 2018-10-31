Количество банков с иностранным капиталом в Украине выросло

На 1 октября 2018 года количество банков с иностранным капиталом выросло с 40 до 41 банка, в том числе количество банков со 100-процентным иностранным капиталом увеличилось с 23 до 24.

Эти показатели в отчетности НБУ не обновлялись с 1 июля.

«По состоянию на 1 октября количество банков со 100% иностранным капиталом увеличилось до 24 в результате завершения процедуры выкупа мажоритарным акционером ПАО «Укрсоцбанк» акций у миноритариев (процедура squeeze-out). После выкупа акций доля ABH Holdings S.A. (Люксембург) в ПАО «Укрсоцбанк» выросла с 99,9104% до 100%», - сообщили FinClub в пресс-службе НБУ.

Общее же количество банков с иностранным капиталом увеличилось до 41 в результате покупки 30 августа компанией responAbility Participations AG 40,45% акций ПАО «Акционерный коммерческий банк "Львов"» у акционера банка - компании ООО «Нью Прогресс Холдинг» (Украина).

«Учитывая вышесказанное, ПАО «Акционерный коммерческий банк "Львов"» стало банком с участием иностранного капитала», - резюмируют в пресс-службе НБУ.

В НБУ подчеркнули, что комитет Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем 23.06.2018 принял решение № 169 о согласовании компании responAbility Participations AG приобретение существенного участия в ПАО АКБ "Львов".