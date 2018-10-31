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Активы банков выросли за сентябрь на 14 млрд грн
18:38 30.10.2018 |
Активы банковской системы составили на 1 октября 2018 года 1,355 трлн грн.
За сентябрь активы прибавили 14,05 млрд грн или 1,05%, сообщает FinClub.
В том числе активы в иностранной валюте увеличились на 0,41% или 2,1 млрд грн - до 516,2 млрд грн в эквиваленте.
Общие активы (до формирования резервов) выросли на 1,09% или 21 млрд грн - до 1,948 трлн грн.
Кредитный портфель банков за сентябрь вырос на 1,8% или 20,2 млрд грн - до 1,147 трлн грн.
Самые высокие темпы роста в сентябре показало кредитование органов государственной власти (+10,8%), самые низкие - кредиты финансовым органихациям (портфель сократился на 14,6%).
Средства физлиц в банках выросли на 1,36% или 6,8 млрд грн - до 510,3 млрд грн.
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