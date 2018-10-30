НБУ увеличил выдачу банкам наличных на 11,7% до 114,4 млрд гривен в январе-сентябре

Национальный банк увеличил выдачу банкам наличных на хранение на 11,7% до 114,4 млрд гривен в январе-сентябре.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.

На данный момент уполномоченные банки частично обеспечивают наличными большинство регионов Украины.

В частности речь идет о Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской, Черкасской областях.

Впоследствии география деятельности уполномоченных банков расширится.

К концу 2018 года делегированная модель наличного обращения должна заработать почти во всех регионах страны.

В перспективе в собственности Национального банка останутся только два кассовых центра, которые будут обеспечивать хранение банкнот и монет в резервных фондах, запасах наличности и подкрепление банков и третьих участников наличного цикла - в Киеве и Львове.

Национальный банк в январе-сентябре 2018 года выдал банкам (в том числе, на хранение в уполномоченных банках) около 114,4 млрд гривен, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Национальный банк за девять месяцев 2018 года вернулось более 100,3 млрд гривен (как пригодных к обращению, так и изношенных), что на 22,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

В то же время в текущем году Национальный банк наблюдает рост объемов продаж и покупки наличных на межбанковском рынке.

Как сообщали Українські Новини, в мае Национальный банк уточнил порядок организации наличного оборота и ведения эмиссионно-кассовых операций в особый период.

В частности, в связи с централизацией и исключением из структуры Национального банка территориальных управлений, постановление №51 нормирует действия представителей Национального банка в регионах в особый период, а также порядок работы в этот период отделов (управления) денежного обращения департамента денежного обращения в регионах.