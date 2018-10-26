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В сентябре поступления в ликвидируемые банки составили 466,6 млн гривен, - ФГВФЛ
11:54 26.10.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в сентябре сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 466,6 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Из них наибольшая сумма - 358,6 млн гривен - получена от продажи активов банков.
Еще 100 млн гривен поступило от погашения кредитов заемщиками и 8 млн гривен получены в качестве арендной платы.
Все средства направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.
В целом с начала года общая сумма поступлений составила 7 201,7 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 5 млрд гривен, в 2016 - на 3 млрд гривен.
Фонд ожидает увеличения данного показателя в 2018 году до 11-12 млрд гривен.
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