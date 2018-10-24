Visa токенизирует информацию участников сервиса B2B Connect

Платежный гигант Visa интегрирует технологию Hyperledger Fabric в сервис для корпоративных платежей B2B Connect. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Сервис позволит компаниям осуществлять крупные трансграничные платежи с максимальной безопасностью и прозрачностью операций.

Для ускорения транзакций и предотвращения мошенничества B2B Connect токенизирует информацию участников, включая номера счетов и другие конфиденциальные данные, с уникальным идентификатором. Совершаемые таким образом трансграничные корпоративные платежи обрабатываются банком отправителя и поступают на счет финучреждения-бенефициара.

В IBM уверены, что платформа B2B Connect является одним из наиболее ярких примеров кардинального преобразования систем платежей при помощи блокчейна.

Коммерческий запуск платформы B2B Connect запланирован на первый квартал 2019 года.

Также о сотрудничестве с Visa объявила компания Bottomline Technologies. Последняя является поставщиком финансовых технологий, которые способны облегчить пользователям доступ к платформе B2B Connect.