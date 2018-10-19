Швейцарское правило банковской тайны подверглось ограничениям

В этом месяце произошло два важных события с точки зрения правил секретности, которые сыграли ключевую роль в расцвете банковского бизнеса в Женеве и Цюрихе, пишет Bloomberg.

Швейцарские налоговые органы объявили, что они впервые поделились сведениями о 2 млн счетов с другими странами в рамках правил обмена информацией, введенных в прошлом году.

Затем на прошлой неделе Верховный суд Швейцарии заявил, что бывший менеджер Julius Baer Group Ltd. не нарушил правила секретности, постановив, что швейцарское законодательство не должно применяться в отношении подразделения на Каймановых островах, где он работал

Решение суда по делу Baer ставит сложные вопросы о том, как швейцарские банки могут в будущем контролировать поток информации из налоговых гаваней по всему миру. Кредиторы ранее имели возможность защищать анонимность иностранных клиентов с помощью легендарных законов страны о банковской тайне.

Статья 47 швейцарского закона "О банковской деятельности" 1934 года предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за разглашение банковской тайны. На этом основании был осужден, в частности, Эрве Фальчиани, который передал незаконно полученную информацию о клиентах HSBC Holdings Plc французским налоговым органам.

Однако на прошлой неделе Верховный суд Швейцарии установил четкие географические ограничения сферы действия статьи 47, поддержав оправдательный приговор швейцарскому бухгалтеру Рудольфу Элмеру, который работал в подразделении Baer на Каймановых островах. Суд заявил, что правила секретности не распространяются на зарубежные подразделения швейцарских банков.

"Банковскую тайну нельзя экспортировать", - отметила судья Лаура Жакмуд-Россари.

Решение суда последовало за публичными слушаниями, в ходе которых Жакмуд-Россари и другие судьи выразили свое мнение по делу. Этот необычный формат показывает, что позиция суда касается более широкой аудитории, считает профессор права Женевского университета Урсула Кассани.

Дело Элмера может иметь позитивные последствия, если оно мотивирует швейцарские банки переводить в страну операции и клиентов из офшоров, заявил бывший глава Федеральной банковской комиссии Швейцарии Даниэль Зубербюлер.

Банковскую отрасль могут ждать новые сюрпризы. В отношении UBS ведется судебное разбирательство в Париже. Банк обвиняют в незаконной отправке швейцарских сотрудников через границу для переманивания клиентов и отмывания незадекларированных денег. Швейцарский банк отрицает обвинения.