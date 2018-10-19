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За 9 месяцев НБУ сократил активы на 7,5% до 950,3 млрд гривен
17:57 19.10.2018 |
Активы Национального банка в январе-сентябре сократились на 7,5% с 1 027,086 млрд гривен до 950,255 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют предварительные данные по балансу НБУ на 1 октября 2018 года, передают Українські Новини.
В структуре активов сокращение произошло почти по всем сегментам.
Наиболее заметно сократились авуары в СПЗ (спецправа заимствования) - с 60,860 млрд гривен до 8,427 млрд гривен.
При этом ценные бумаги нерезидентов за отчетный период сократились на 7,96% до 381,434 млрд гривен.
Ценные бумаги Украины сократились незначительно, с 372,697 млрд гривен до 363,217 млрд гривен.
Кроме того, в январе-сентябре сократились кредиты банкам и другим заемщикам с 32,417 млрд гривен до 23,077 млрд гривен, а взносы в счет квот МВФ сократились с 80,415 млрд гривен до 79,432 млрд гривен.
Обязательства Нацбанка сократились на 11,9% с 862,193 млрд гривен до 759,592 млрд гривен, а собственный капитал вырос с 164,893 млрд гривен до 190,663 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, активы Национального банка в 2017 году выросли на 9,1%, или на 85,511 млрд гривен, до 1,026 трлн гривен.
Активы Нацбанка выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд гривен в 2016 году.
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