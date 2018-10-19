Финансовые новости
- |
- 19.10.18
- |
- 02:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
HSBC станет первой компанией, которая выпустит китайские депозитарные расписки
20:20 18.10.2018 |
HSBC поручил работать над выпуском CDR своему совместному предприятию в Китае, занимающемуся инвестиционным банкингом, а также CITIC Securities Co Ltd, рассказали два источника Reuters.
Размер и временные рамки выпуска все еще обсуждаются, первоначальный план будет объявлен к концу года, уточнил один из собеседников агентства.
"Мы изучаем предлагаемые правила листинга китайских депозитарных расписок в рамках установления связей между биржами Шанхая и Лондона, но пока не можем комментировать свои планы", - заявил представитель HSBC.
В рамках программы перекрестных торгов компании, зарегистрированные на бирже в Шанхае, смогут продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) инвесторам в Лондоне. Компании, акции которых торгуются на Лондонской бирже, получат возможность выпускать CDR для инвесторов в Шанхае.
В то время как китайские фирмы смогут привлечь новые средства путем выпуска GDR, зарегистрированные на Лондонской бирже компании первоначально смогут только продавать CDR на основе существующих акций.
"Standard Chartered также изучает возможность листинга в материковом Китае", - рассказал Reuters источник, знакомый с ситуацией. Банк выпустил депозитарные расписки в Индии в 2010 году, но они не вызвали большого интереса у инвесторов.
Соглашение об установлении связи между Лондонской и Шанхайской биржами действует с сентября 2015 года. Об этих планах было объявлено в ходе визита тогдашнего канцлера Казначейства Великобритании Джорджа Осборна в Китай.
Британские инвесторы уже имеют доступ к акциям материкового Китая через связь с Гонконгской биржей, а китайские трейдеры могут использовать офшорные дочерние компании своих брокеров, чтобы покупать акции в Лондоне. Однако связь между Шанхайской и Лондонской биржами означает, что Китай активизирует усилия, чтобы открыть рынок и придать юаню статус мировой валюты.
CDR были разработаны по аналогии с американскими депозитарными расписками (ADR) для того, чтобы привлечь инновационные компании на фондовый рынок материкового Китая. Xiaomi стала первой компанией, подавшей заявку на выпуск китайских депозитарных расписок, однако позднее производитель смартфонов отложил выпуск CDR.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджет-2019: Сколько денег и на что их выделят
|Разрыв шаблонов: Почему Ляшко решил подыграть «оппоблоковцам» относительно Андреевской церкви
|Рада одобрила проект госбюджета-2019 в 1-м чтении
|Кто и как голосовал относительно передачи Андреевской церкви Константинополю
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Импортеры и инвесторы в валютные ОВГЗ взвинтили курс доллара на межбанке
|Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре почти не изменилась
|HSBC станет первой компанией, которая выпустит китайские депозитарные расписки
|Индекс ПФТС 18 октября вырос шестые торги подряд
|Минфин разместил валютные ОВГЗ на внеочередном аукционе на $241,8 млн
|Сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось с типичного периода сентябрь-октябрь на июль-сентябрь, - Данилишин
|Принятый сегодня парламентом новый Кодекс отменяетмораторий на взыскание валютной ипотеки
Это интересно
|Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер
|Смартфон Lenovo K9: экран 5,7 дюйма, две сдвоенные камеры и SoC MediaTek Helio P22 при цене $123
|Android будет шифровать резервные копии с помощью пароля для разблокировки
|Убийство Элен Пастор: зять миллиардерши из Монако признался, что заказал ее
|Nation Brands 2018: топ-10 стран с самыми дорогими брендами
|Epson обвинили в саботаже чернильных картриджей сторонних компаний
|Огромный смартфон Huawei Mate 20X получил стилус