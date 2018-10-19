HSBC станет первой компанией, которая выпустит китайские депозитарные расписки

HSBC поручил работать над выпуском CDR своему совместному предприятию в Китае, занимающемуся инвестиционным банкингом, а также CITIC Securities Co Ltd, рассказали два источника Reuters.

Размер и временные рамки выпуска все еще обсуждаются, первоначальный план будет объявлен к концу года, уточнил один из собеседников агентства.

"Мы изучаем предлагаемые правила листинга китайских депозитарных расписок в рамках установления связей между биржами Шанхая и Лондона, но пока не можем комментировать свои планы", - заявил представитель HSBC.

В рамках программы перекрестных торгов компании, зарегистрированные на бирже в Шанхае, смогут продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) инвесторам в Лондоне. Компании, акции которых торгуются на Лондонской бирже, получат возможность выпускать CDR для инвесторов в Шанхае.

В то время как китайские фирмы смогут привлечь новые средства путем выпуска GDR, зарегистрированные на Лондонской бирже компании первоначально смогут только продавать CDR на основе существующих акций.

"Standard Chartered также изучает возможность листинга в материковом Китае", - рассказал Reuters источник, знакомый с ситуацией. Банк выпустил депозитарные расписки в Индии в 2010 году, но они не вызвали большого интереса у инвесторов.

Соглашение об установлении связи между Лондонской и Шанхайской биржами действует с сентября 2015 года. Об этих планах было объявлено в ходе визита тогдашнего канцлера Казначейства Великобритании Джорджа Осборна в Китай.

Британские инвесторы уже имеют доступ к акциям материкового Китая через связь с Гонконгской биржей, а китайские трейдеры могут использовать офшорные дочерние компании своих брокеров, чтобы покупать акции в Лондоне. Однако связь между Шанхайской и Лондонской биржами означает, что Китай активизирует усилия, чтобы открыть рынок и придать юаню статус мировой валюты.

CDR были разработаны по аналогии с американскими депозитарными расписками (ADR) для того, чтобы привлечь инновационные компании на фондовый рынок материкового Китая. Xiaomi стала первой компанией, подавшей заявку на выпуск китайских депозитарных расписок, однако позднее производитель смартфонов отложил выпуск CDR.