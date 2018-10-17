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Western Union получила монополию на рынке трансграничных переводов
17:35 16.10.2018 |
Доля международной системы денежных переводов превысила 60% рынка после ухода с рынка российских игроков и системы TYME.
Об этом заявила начальник управления оверсайта платежной инфраструктуры департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Елена Махаева на круглом столе «Распределение сил и ключевые тенденции на рынке денежных переводов Украины», организованном «Финансовым клубом».
«Если еще в мае 2018 года доля Western Union составляла 48%, MoneyGram - 18%, а TYME - 17%, то уже в июле 2018-го Western Union стала бесспорным лидером - 60%, а доля MoneyGram выросла до 22%», - подсчитала Елена Махаева.
Помочь нарастить долю рынка международным платежным системам еще в 2016 году помог запрет на работу в Украине российских систем денежных переводов. «Хотя в целом вряд ли можно сказать, что кто-то выиграл. Проиграли все: конкуренция уменьшилась, а это повлияло на потребителей - денежные переводы стали дороже, поэтому часть потоков перешла в кэш», - пояснил директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец.
Участники рынка не удивлены доминированием международных платежных систем. «Это их основной бизнес. Банки будут с ними сотрудничать, проводить совместные кампании. Мы работаем со всеми системами и видим, что и сами системы, и банки, и рынок очень быстро меняются», - считает заместитель директора департамента розничного бизнеса, начальник управления организации пассивных и кассовых операций Ощадбанка Марина Ревуцкая.
Начальник управления платежных систем и карточных продуктов департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Иванна Погуляйко привела пример системы RIA, объемы которой растут на 50% в год. «Что они взяли за основу? Работу с диаспорами: проведение простых человеческих мероприятий, проведение обучающих семинаров об узнаваемости бренда. Они растут, им доверяют клиенты - это работает! Система должна быть системой с человеческим лицом. В этом залог успеха», - считает Иванна Погуляйко.
Согласно новой статистике НБУ, больше всего средств в Украину в I полугодии поступило из США - $184 млн (15%), Израиля - $157 млн (13%) и России - $122 млн (10%). «Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то почти вдвое уменьшились поступления из России, но при этом увеличились из Израиля, Италии и Польши», - сказала Елена Махаева. Средний чек перевода - $360. Из Украины чаще всего переводили средства в Россию - $53 млн (38%), Грузию - $13 млн (9%) и Китай - $9 млн (6%).
По мнению банкиров, перечень стран, из которых средства поступают в Украину, будет меняться. «Если полтора года Россия занимала большую часть, то сейчас «коридоры» меняются: будет расти количество переводов из Польши, Германии, Чехии. Эта страна пока не заявлена в статистике НБУ, но, я думаю, скоро мы увидим изменения в статистике», - считает Марина Ревуцкая.
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