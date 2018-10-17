ЕБРР назначил директором в Украине Патроне

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил директором в Украине Маттео Патроне.

Об этом сообщил в социальной сети Facebook управляющий директор в секторе финансовых учреждений банка Франсис Малиж, передают Українські Новини.

"Меня в должности заменит Маттео Патроне (действующий представитель ЕБРР в Румынии и Болгарии). Я оставляю Украину, но Украина не оставляет меня. Теперь у вас есть новый друг в Лондоне", - написал он.

Малиж добавил, что представит Патроне на новой должности в ближайшие недели.

В сообщении ЕБРР указано, что банк назначил Маттео Патроне Управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа.

Маттео Патроне будет работать в Киеве, и отвечать за следующую группу стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Патроне сменит на этой должности Франсиса Малижа, который был первым управляющим директором в этом регионе и недавно был назначен Управляющим директором в секторе финансовых учреждений в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Маттео является гражданином Италии.

Он начал работать в лондонском офисе ЕБРР в 2008 в департаменте корпоративных инвестиций, куда он пришел после успешной карьеры в частном секторе.

В 2012 он возглавил офис ЕБРР в Сербии, а в 2015 был назначен на должность Директора и Регионального главы ЕБРР в Румынии и Болгарии.

Под его руководством инвестиции ЕБРР в эти страны составили более 2 млрд евро.

Патроне приступит к выполнению своих обязанностей 1 ноября 2018.

Как сообщали Українські Новини, директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер (Sevki Acuner) с июня завершил работу в Украине и перешел в Лондонский офис банка.