Mastercard получила патент на технологию мультивалютных блокчейн-систем

Компания Mastercard выиграла патент на систему, позволяющую запускать различные типы блокчейнов. Патентная заявка была подана еще в июле 2016 года.

На сайте Патентного ведомства США (USPTO) говорится, что компаниям или группе организаций может понадобиться хранить и использовать различные типы транзакционной информации на одной платформе. При этом в настоящее время такое трудно делать посредством лишь одного блокчейна.

Для решения этой проблемы Mastercard предлагает специальный метод генерирования блоков для эксклюзивного (permissioned) блокчейна, который обеспечивает хранение разного рода информации в различных блоках.

«Хранящиеся в блоках транзакционные записи распределенного реестра зачастую должны быть одного формата и включать те же типы и даже размеры данных, - отмечено в документе. - Однако если организации нужно использовать различные типы блокчейнов, то она сталкивается с необходимостью запуска нескольких платформ, что, в свою очередь, требует значительных вычислительных ресурсов»

По мнению разработчиков технологии, необходимо решение для так называемого «секционного» блокчейна, способное хранить различные форматы и типы транзакций в едином распределенном реестре. Это снизит требования к вычислительным ресурсам для развертывания блокчейнов и осуществления в них операций, а также «оптимизировать систему разрешений в эксклюзивных блокчейнах».

Авторы документа также отмечают, что надлежащим образом разделенный на секции блокчейн может получать информацию о различных типах транзакций из различных вычислительных устройств. Каждая секция именуется в документе «подсетью». В таких секциях хранится информация об определенном типе валюты или же различные типы данных, которых нет в других подсетях.

Mastercard - одна из ведущих финансовых компаний по количеству патентов на различные блокчейн-решения. Ранее компания выиграла патент на систему, позволяющую туристам указывать желаемые маршруты, а поставщикам услуг - предлагать соответствующие цены.