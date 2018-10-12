Норматив достаточности регулятивного капитала банков в сентябре снизился на 0,42 п. п. до 15,73%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в сентябре снизился на 0,42 процентных пункта с 16,15% до 15,73%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в сентябре снизился на 1,208 млрд гривен до 122,538 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) вырос с 19,83% до 20,06% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 12,83% до 12,04% (норматив - не более 25%).

Мгновенная ликвидность в сентябре снизилась с 71,67% до 70,03% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - выросла с 94,57% до 95,54% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность снизилась с 104,27% до 102,12% (норматив - не менее 40%).

На начало текущего года норматив достаточности регулятивного капитала составлял 16,10%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п. п. с 12,69% до 16,25%.