Финансовые новости
- |
- 12.10.18
- |
- 17:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Норматив достаточности регулятивного капитала банков в сентябре снизился на 0,42 п. п. до 15,73%
16:46 12.10.2018 |
Норматив достаточности регулятивного капитала банков в сентябре снизился на 0,42 процентных пункта с 16,15% до 15,73%.
Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.
Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).
Регулятивный капитал банков Украины в сентябре снизился на 1,208 млрд гривен до 122,538 млрд гривен.
Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) вырос с 19,83% до 20,06% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 12,83% до 12,04% (норматив - не более 25%).
Мгновенная ликвидность в сентябре снизилась с 71,67% до 70,03% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - выросла с 94,57% до 95,54% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность снизилась с 104,27% до 102,12% (норматив - не менее 40%).
На начало текущего года норматив достаточности регулятивного капитала составлял 16,10%.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п. п. с 12,69% до 16,25%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе
ТОП-НОВОСТИ
|Поэтапное поглощение. Сколько в Украине останется приходов УПЦ МП после Томоса
|Какие полномочия нотариусов получат сотрудники ЗАГСов
|BankID с чистого листа: НБУ пытается перезапустить стагнирующий проект
|Стратегический простор. Какие перспективы открываются перед ВСУ после освобождения Викторовки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госказначейство 12 октября возместило 0,8 млрд грн НДС
|Норматив достаточности регулятивного капитала банков в сентябре снизился на 0,42 п. п. до 15,73%
|Доллар США укрепляется к евро и иене 12 октября после снижения в предыдущие три сессии
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 4,035 млрд грн
|Рынки акций Азии выросли 12 октября на сильных данных о внешней торговле Китая
|Фунт дешевеет на фиксации прибыли перед саммитом ЕС по Brexit
Это интересно
|Pixel 3 и 3 XL: чем отвечают конкурентам новые смартфоны Google
|Исследование: прибыльность биткоин-майнинга упала, несмотря на рекордные доходы в $4,7 млрд
|Представлен смарт-дисплей Google Home Hub
|Facebook представила собственный умный дисплей для видеоконференций
|Google ужесточит правила доступа к данным Gmail для сторонних приложений
|Картину Бэнкси купили за миллион фунтов. Потом она сразу самоуничтожилась
|Microsoft позволит играть в игры для Xbox где угодно и на чем угодно