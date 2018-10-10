США оштрафовали HSBC на $765 млн за продажу обесценившихся ипотечных ценных бумаг

Американские власти предъявили штраф британскому банку HSBC за продажу ипотечных ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 г.

По утверждению Минюста США, при продаже различных ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, в период с 2005 по 2007 гг. банк HSBC вводил клиентов в заблуждение относительно реального качества данных активов, гарантируя их надежность.

Как отмечается, сотрудники банка, отвечавшие за риск-менеджмент и оценку ипотечных кредитов, отмечали их низкое качество. Однако в HSBC игнорировали данные предупреждения и продолжали процесс секьюритизации и последующей продажи структурированных ипотечных инструментов.

Британский банк согласился заплатить штраф в $765 млн для урегулирования обвинений американских властей, не признавая при этом своей вины за допущенные нарушения.