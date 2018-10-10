НБУ утвердил новую редакцию положения о BankID

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новую редакцию Положения о системе BankID НБУ.

Как говорится в сообщении на веб-сайте центрального банка, документ утвержден постановлением НБУ от 3 октября 2018 №105 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", вступающим в силу с 5 ноября 2018 года.

В частности, документом определены условия и порядок подключения, остановки использования и возобновления работы абонентов системы BankID , а также порядок пользования этой системой для абонентов и пользователей (физических лиц), процедура прохождения дистанционной идентификации физических лиц, порядок передачи идентификационных данных в системе BankID, требования к защите информации в системе и организационная структура системы BankID.

"Граждане уже в ближайшее время смогут дистанционно получать, кроме административных, банковские и другие услуги. Для этого нужно лишь, чтобы банк пользователя подключился к системе BankID. Банки смогут открывать счета физическим лицам дистанционно. Другие участники системы - юридические лица и небанковские учреждения - будут иметь возможность начать предоставление своих услуг дистанционно с помощью идентификации через систему BankID , что значительно упростит процедуру получения таких услуг и оптимизирует расходы компаний за счет автоматизации процессов, а также сэкономит время потенциальных покупателей", - цитирует пресс-служба НБУ директора департамента информатизации центробанка Владимира Нагорнюка.

Согласно данным, предоставленным банками Украины НБУ по состоянию на 1 января 2018 года, более 13 млн физических лиц-клиентов банков используют дистанционное обслуживание своих счетов, в том числе через систему клиент - интернет-банк.

Проект BankID НБУ был начат в 2015 году. НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между абонентами-участниками системы. Подключение к системе BankID НБУ для всех участников бесплатное.

На портале государственных услуг доступно более 70 государственных услуг, которые могут быть получены дистанционно.

В настоящее время к системе подключены Ощадбанк и Радабанк, ряд банков находится на разных стадиях подготовки, тестирования и подключения к системе.

