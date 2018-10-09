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НБУ за 9 мес. 2018г возвратил по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн
16:58 09.10.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) за январь-сентябрь 2018 года возвратил 2,1 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, сообщается на сайте НБУ.
Согласно сообщению, 1,416 млрд грн было получено за счет реализации залогов, в том числе 974,6 млн грн от продажи имущественных прав и 441,4 млн грн - недвижимости.
НБУ при этом уточняет, что самую большую сумму - 308 млн грн, удалось выручить за счет реализации имущественных прав, переданных Дельта Банком.
Помимо этого, центробанк получил 434,8 млн грн от погашения залоговых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 154,4 млн грн от погашения залоговых кредитов и принял на баланс ипотеку на 115 млн грн.
Как сообщалось, за 10 месяцев 2017 года НБУ получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,4 млрд грн.
С января 2017 реализация заложенного НБУ имущества осуществляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц через систему торгов "ProZorro. Продажи".
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