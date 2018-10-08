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Клиенты Danske Bank, SEB и Credit Suisse провели операции с криптовалютами на €661 млн
09:20 08.10.2018 |
В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) говорится, что за два года клиенты европейских банков осуществили сделки с криптовалютами на сумму €661 млн. Об этом пишет Bitcoin.com.
В поле зрения регулятора Литвы попали 600 физических и юридических лиц, которые провели сделки от €80 тысяч.
В докладе, посвященному расследованию крупномасштабных транзакций с цифровыми активами и фиатными валютами, фигурируют банки: Danske Bank из Дании, Swedbank и SEB из Швеции, Credit Suisse из Швейцарии, ING Group из Нидерландов, Luminor, Pervesk и Mister Tango из Литвы, а также Citadele из Латвии.
В документе FCIS сообщается, что три резидента Литвы и Швеции осуществили крупные транзакции от €14 млн до €27 млн. Директор FCIS Миндовг Петраускас также заявил, что один литовец задекларировал доход от покупки и продажи криптовалюты в размере €6 млн.
Он отметил, что большинство клиентов банков предпочли не сообщать о происхождении своего первоначального капитала. Вероятно, по словам Петраускаса, часть средств они получили от криптотрейдинга или инвестиций в ICO.
Директор FCIS подчеркнул, что существует высокий риск отмывания денег в индустрии токенсейлов и при операциях с криптовалютами. Отметим, в 2018 году литовские инвесторы активно вкладывают средства в ICO-проекты. Если в прошлом году общая сумма инвестиций составляла €82 млн, то в начале 2018 этот показатель уже был равен €500 млн.
«Вопрос в том, откуда взялись эти средства, ведь это очень большие деньги», - сказал Миндовг Петраускас, добавив, что именно это и пытается выяснить FCIS.
Ранее ForkLog сообщал, что в октябре межправительственная организация FATF представит стандарты в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма для криптовалютного рынка.
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