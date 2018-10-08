Против президента ЕБРР начали расследование - СМИ

Против руководителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти начато расследование из-за сбора личных данных акционеров, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что несколько государств-акционеров ЕБРР 29 мая направили начальнику отдела банковского надзора письмо с требованием начать расследование в отношении главы банка. В этом письме утверждается, что президент банка и члены исполнительного комитета якобы внедрили повторную практику сбора конфиденциальной и личной информации о членах совета директоров.

"В связи с этим просим вас инициировать процедуру расследования относительно ненадлежащего поведения главы ЕБРР", - говорится в письме.

При этом, как указывается, соответствующая жалоба была анонимно подписана "рядом заинтересованных членов совета директоров и акционеров".

3-4 мая ряд членов совета директоров анонимно получили документы, в которых содержаться копии писем Чарабарти исполнительному комитету, а также обрывки других официальных отчетов банка. В них якобы содержится личная информация о членах совета директоров, которая собиралась без их согласия, утверждает агентство.

По информации источников, в отношении Чакрабарти начали внешнее расследование. Его проводит швейцарская юридическая фирма Lenz & Staehelin, утверждает собеседник агентства.

Сам глава ЕБРР отказался комментировать эту информацию. В пресс-службе финансового учреждения добавили, что ЕБРР никогда не будет комментировать мнимые утечки данных.

"Это не следует воспринимать как подтверждение или опровержение наличия каких-либо документов или запросов", - подчеркнули в банке.

Напомним, Сума Чакрабарти стал президентом ЕБРР в июле 2012 года. В мае 2016-го его переизбрали на второй четырехлетний срок.