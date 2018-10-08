Финансовые новости
- |
- 08.10.18
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Против президента ЕБРР начали расследование - СМИ
08:57 08.10.2018 |
Против руководителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти начато расследование из-за сбора личных данных акционеров, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что несколько государств-акционеров ЕБРР 29 мая направили начальнику отдела банковского надзора письмо с требованием начать расследование в отношении главы банка. В этом письме утверждается, что президент банка и члены исполнительного комитета якобы внедрили повторную практику сбора конфиденциальной и личной информации о членах совета директоров.
"В связи с этим просим вас инициировать процедуру расследования относительно ненадлежащего поведения главы ЕБРР", - говорится в письме.
При этом, как указывается, соответствующая жалоба была анонимно подписана "рядом заинтересованных членов совета директоров и акционеров".
3-4 мая ряд членов совета директоров анонимно получили документы, в которых содержаться копии писем Чарабарти исполнительному комитету, а также обрывки других официальных отчетов банка. В них якобы содержится личная информация о членах совета директоров, которая собиралась без их согласия, утверждает агентство.
По информации источников, в отношении Чакрабарти начали внешнее расследование. Его проводит швейцарская юридическая фирма Lenz & Staehelin, утверждает собеседник агентства.
Сам глава ЕБРР отказался комментировать эту информацию. В пресс-службе финансового учреждения добавили, что ЕБРР никогда не будет комментировать мнимые утечки данных.
"Это не следует воспринимать как подтверждение или опровержение наличия каких-либо документов или запросов", - подчеркнули в банке.
Напомним, Сума Чакрабарти стал президентом ЕБРР в июле 2012 года. В мае 2016-го его переизбрали на второй четырехлетний срок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Поэтапная стратегия. Как в Украине возрождают боевую авиацию
|НБУ 5 октября покупал доллары через Matching в районе 28,08 грн
|Что означает переход NewsOne под крышу Тараса Козака
|Олег Сенцов заявил, что его заставили прекратить голодовку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи Китая завершили первые после праздников торги падением почти на 4%
|Курсы валют по карточным операциям на 08.10.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.10.18
|Остатки средств на корсчетах банков 08.10.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.10.18
|Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в сентябре составило $50,3 млн
Это интересно
|54% криптовалютных бирж имеют брешь в системе безопасности
|Российский миллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве
|Планшет Microsoft Surface Pro 6: чёрная отделка и 4-ядерные CPU
|BMW представила совершенно новую «трешку»
|Skoda представила первый RS-кроссовер
|Huawei добавляет функцию SOS в свои смартфоны
|Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей