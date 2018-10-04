Восемь банков требуют докапитализации на 6,1 млрд грн - итоги стресс-тестирования НБУ

Восемь из 24 банков, учувствовавших в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины (НБУ), требуют докапитализацию на общую сумму 6,1 млрд грн, сообщается на сайте центробанка.

"По итогам оценки качества активов и стресс-тестирования по базовому макроэкономическому сценарию на 2018 год, выявлено потребность в капитале для восьми банков на общую сумму 6,1 млрд грн. Эти банки обязаны выполнить программу капитализации до конца текущего года", - отмечено в сообщении.

В свою очередь первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время брифинга в Киеве в четверг сообщила, что это не существенная сумма, по сравнению с 220 млрд грн по итогам стресс-тестирования в 2015 году, и она абсолютно подъемна для банков.

Кроме того она сообщила, что в настоящее время регулятор обсуждает возможность отсрочки выполнения программы капитализации к концу марта 2019 года.

В рамках стресс-теста по неблагоприятному сценарию, докапитализацию, к указанным восьми, требуют еще пять банков. Общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию составляет 42,1 млрд грн.

Для покрытия потребности в капитале по неблагоприятному сценарию банки должны разработать и выполнить к концу 2019 года план реструктуризации. В рамках соответствующего плана допускаются меры по улучшению качества кредитного портфеля, реструктуризация кредитов (в том числе в соответствии с законом "О финансовой реструктуризации"), усиление залогов, взыскание залогов по проблемным кредитам, продажа непрофильных активов, оптимизация операционных расходов и прочие меры.

Е.Рожкова во время брифинга также отметила, что ни один государственный банк не требует докапитализации по базовому сценарию. По негативному сценарию, два из четырех госбанков не требуют принятия мер. Другие два госбанка требуют разработки плана реструктуризации, который улучшил бы структуру баланса и структуру доходов на 17 млрд грн.

Как отмечено в сообщении НБУ, на указанные 24 банка приходится более 90% активов всего банковского сектора.

Помимо этого, 56 небольших банков проходили только оценку качества активов. По итогам оценки у пяти банков выявлено необходимость в дополнительном капитале, в то же время три из них эту потребность закрыли до конца завершения диагностики активов. Другие два банка предоставили программу докапитализации, которую НБУ намерен утвердить до конца октября.

