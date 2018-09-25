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В августе прибыль банков составила 4 млрд гривен
17:38 24.09.2018 |
В августе текущего года прибыль коммерческих банков составила 3,978 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.
Доходы банков на конец августа составили 128,440 млрд гривен, а расходы - 114,693 млрд гривен.
Таким образом, в январе-августе банки заработали 13,747 млрд гривен.
В то же время прибыль банков за август составила 3,978 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году убыток коммерческих банков составил 24,4 млн гривен.
Убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
Структура доходов и расходов банков Украины по состоянию на 1 сентября:
|
Показатели
|Сумма (млн гривен)
|%
|1
|ДОХОДЫ
|128 440
|100,0
|1.1
|Процентные доходы
|89 559
|69,7
|1.2
|Комиссионные доходы
|33 041
|25,7
|1.3
|Результат от переоценки и от операций купли-продажи
|-875
|-0,7
|1.4
|Другие операционные доходы
|5 432
|4,2
|1.5
|Прочие доходы
|945
|0,7
|1.6
|Возврат списанных активов
|337
|0,3
|2
|РАСХОДЫ
|114 693
|100,0
|2.1
|Процентные расходы
|44 903
|69,7
|2.2
|Комиссионные расходы
|8 281
|25,7
|2.3
|Другие операционные расходы
|8 908
|-0,7
|2.4
|Общие административные расходы
|33 589
|4,2
|2.5
|Прочие расходы
|1 517
|0,7
|2.6
|Отчисления в резервы
|14 365
|0,3
|2.7
|Налог на прибыль
|3 129
|100,0
|3
|Чистая прибыль (убыток)
|13 747
|69,7
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