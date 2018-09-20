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НБУ упростил нерезидентам доступ к покупке госбондов
09:10 20.09.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) внес ряд изменений в свои нормативно-правовые акты с целью обеспечения законодательного урегулирования процесса размещения ОВГЗ и учета бумаг, полученных НБУ в качестве залога, а также проведения операций с госбондами и порядка покупки валюты с целью возврата за границу иностранных инвестиций. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
Соответствующие изменения вступают в силу 20 сентября, за исключением отдельных пунктов, которые вступают в силу с 1 ноября.
НБУ определил порядок обслуживания операций размещения бумаг по брокерским договорам, предоставляющий доступ на первичный рынок госбондов частным инвесторам.
Кроме того, установлены особенности проведения расчетов по операциям с ОВГЗ, стороной которых является нерезидент. Операции с банками и нерезидентами можно будет проводить без ограничений, операции с другими контрагентами можно будет проводить только на фондовой бирже с расчетами по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты".
Для покупки иностранной валюты нерезидентами с целью возвращения за границу иностранных инвестиций по результатам операций с ОВГЗ необходимо будет подавать максимально упрощенный перечень документов.
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