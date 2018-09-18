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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депутаты хотят усилить контроль государства за банковским сектором

 Пальчевский Иван / FinClub

Депутаты финансового комитета Рады хотят усилить надзорные полномочия НБУ. Безвыездные проверяющие Нацбанка получат новые полномочия, чтобы оперативно выявлять в деятельности банков проблемы и помогать им избегать получения проблемного статуса.

Вечный особый режим

Депутаты хотят усилить контроль государства за банковским сектором. С такой инициативой выступили трое депутатов президентской фракции - члены комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады Руслан Демчак, Михаил Довбенко и Павел Ризаненко. Их законопроект № 9067 предлагает пересмотреть особый режим контроля Нацбанка за банками, который не оправдал себя во время банковского кризиса 2014-2016 годов.

После появления проблем в банках и признания их проблемными большинство из них становились неплатежеспособными, поскольку ситуацию уже нельзя было исправить. Поэтому депутаты решили изменить статус-кво. «Когда мы задаемся вопросом, почему около сотни банков было выведено с рынка, то понимаем, что в этом есть вина не только банков, но и частично Нацбанка. Сейчас НБУ может получать информацию о ежедневном балансе банка и увидеть какие-то процессы, но не полную картину. Этого недостаточно, потому что часто решение признать банк проблемным является запоздалым», - говорит FinClub и.о. главы банковского комитета Михаил Довбенко.

Михаил Довбенко, утративший в банке «Хрещатик» 7,5 млн грн, приводит пример этого банка. «Банк «Хрещатик» был признан проблемным 4 апреля 2016 года, а на следующий день уже переведен в категорию неплатежеспособных. Хотя по законодательству банк может находиться в категории проблемных до 180 дней. Но в НБУ говорят, что вынуждены так оперативно реагировать для сохранения активов банка. Получается, чтобы увидеть все процессы в банке, нужно назначать проверку в банке, потом вводить особый режим контроля и куратора. Эти шаги являются разовыми и не дают возможности для постоянного мониторинга и предотвращения ситуации», - пояснил FinClub депутат.

В связи с этим депутаты решили расширить инструментарий Нацбанка. Законопроектом предлагается наделить уполномоченных на надзор служащих НБУ теми же полномочиями, которыми обладают выездные инспекторы. И чтобы получить доступ ко всем помещениям банка, его информационным системам и операциям, НБУ не нужно будет вводить особый режим контроля или назначать проверку.

«За каждым банком сегодня закреплены кураторы, которые стационарно работают в НБУ. В тех случаях, когда НБУ вводит в банке особый режим контроля, туда выезжает еще один куратор, в котором по сути нет необходимости. Мы спросили у НБУ, зачем тратятся деньги на этих кураторов, если банки и так скрупулезно предоставляют всю информацию о себе. Они сказали, что закон не дает куратору, который сидит в НБУ, возможности беспрепятственного доступа ко всей информации в банках. Мы решили предложить изменения, чтобы эти безвыездные кураторы получили доступ ко всем операциям без назначения в банк особого режима контроля», - говорит FinClub депутат Руслан Демчак.

Депутаты говорят, что предоставление таких полномочий позволит усилить мониторинг банков. «Больше не понадобится собирать правление, направлять проверку в банк. Служащие НБУ смогут выявить негативные тенденции в банках и оперативно предоставить рекомендации для предотвращения ситуации», - ожидает господин Довбенко.

Реакция банков

По словам авторов законопроекта, инициаторами изменений выступили сами банки. «На самом деле это ослабление для банков. Они согласны с этими изменениями, сами их инициировали, и Национальный банк также с этим согласился», - заявил Руслан Демчак.

Депутат говорит, что банки заинтересованы в том, чтобы не получать проблемный статус и сопутствующее ограничение операций. «Много государственных, коммунальных учреждений, тот же Фонд гарантирования в своих регламентах прописали, что банки, имеющие особый режим контроля, не могут принимать участие в конкурсах или тендерах и становиться обслуживающими банками. Нивелирование особого режима для банков позволит избежать этого», - рассказал FinClub депутат.

Во время банковского кризиса наличие у того или иного банка проблемного статуса было трудно скрыть от общественности, хотя по закону решению НБУ присваивался гриф «банковская тайна». Поскольку из-за проблемного статуса банку запрещалось привлекать новые депозиты, выдавать кредиты, то информация о реальном финансовом положении банка быстро становилась достоянием как персонала банка, так и его клиентов. Это в конечном результате приводило к дополнительным проблемам банков с ликвидностью, поскольку клиенты пытались массово вывести свои активы.

В Независимой ассоциации банков сообщили FinClub, что пока еще изучают законопроект, после чего направят свои предложения в профильный парламентский комитет. Но в целом банкиры отмечают риск дублирования полномочий. «Нововведением станет то, что НБУ в рамках безвыездных проверок уполномочит своих служащих на осуществление надзора за деятельностью банка. Предполагается, что такому уполномоченному служащему банк должен предоставить такой же доступ, как и членам инспекционной группы при проведении проверок, то есть вводится еще одна фигура, которая дублирует функции инспекторов», - говорит исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

В главном научно-экспертном управлении Рады уже обратили внимание на дублирование полномочий уполномоченного служащего НБУ и выездного инспектора. При этом законопроектом не определяется, какое количество служащих может назначать НБУ. В управлении хотели бы узнать, насколько эффективна нынешняя система кураторства и получить заключение НБУ.

Официально банкиры, с которыми общался FinClub, отказались комментировать эту проблему. Один из банкиров неофициально рассказал, что важно не только усиливать полномочия, но и ответственность служащих НБУ за исполнение своих полномочий. При этом норму о непрерывности процедуры временной администрации или ликвидации банка, даже в случае отмены ее судом, он назвал позитивной. Ведь это позволит избежать проблем, с которыми НБУ столкнулся, когда выводил банки с рынка: только этим летом началась ликвидация банка «Юнисон», а в «умершем» несколько лет назад банке «Финансовая инициатива» до сих пор работает временный администратор.

В Нацбанке на запрос FinClub пока не ответили.
 

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