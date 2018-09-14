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В августе поступления в ликвидируемые банки составили 445,2 млн гривен, - ФГВФЛ
10:49 14.09.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в августе сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 445,2 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Из них наибольшая сумма - 272,5 млн гривен - получена от продажи активов банков.
Еще 0,7 млн гривен поступило от погашения ценных бумаг, 163,1 млн гривен - от погашения кредитов заемщиками и 8,9 млн гривен получены в качестве арендной платы.
Все средства направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.
В целом с начала года общая сумма поступлений составила 6 735 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 5 млрд гривен, в 2016 - на 3 млрд гривен.
Фонд ожидает увеличения данного показателя в 2018 году до 11-12 млрд гривен.
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