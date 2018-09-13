Mastercard и Microsoft запустили глобальную торговую платформу

Платежная система Mastercard совместно с Microsoft представили глобальную торговую платформу Mastercard Track, которая упростит и улучшит бизнес-взаимодействие компаний во всем мире. Об этом сообщается на официальном сайте компании Mastercard.

Как отметили в платежной системе, хотя часть процессов B2B выполняются с использованием цифровых технологий, по-прежнему ежегодно требуется порядка 500 млрд долл. США на административные расходы и эта цифра постоянно растет. Помимо этих затрат необходимо учесть и издержки от неэффективности почти половины всех бизнес-транзакций в мире (58 триллионов долл. США), которые все еще оформляются на бумаге.

Mastercard Track будет решать эти фундаментальные проблемы посредством упорядочения и автоматизации процессов в цепочке «закупки-платежи», что позволит компаниям более эффективно управлять корпоративной идентификационной информацией, соблюдать требования комплайенса и осуществлять платежи.

«Несмотря на значительные улучшения и инновации в сфере осуществления платежей потребителями, глобальное пространство B2B остается крайне неэффективным и основанным на бумажном документообороте, - отметил Майкл Форман (Michael Froman), вице-президент Mastercard и президент по стратегическому росту. - Это увеличивает расходы на сотни миллиардов долларов и приводит к удручающим задержкам в мировой торговле. Mastercard Track - это инструмент, который поможет уменьшить число проблемных мест в работе глобальной торговой системы и будет способствовать росту экспорта, особенно малыми и средними предприятиями».

Mastercard Track также позволяет сократить число действий, которые необходимо совершить для идентификации делового партнера, а также упростить процесс платежей и обеспечить его прозрачность, таким образом создав равные условия работы для малых и средних предприятий (МСП). Новая платформа использует и дополняет весь спектр имеющихся у Mastercard инноваций и активов B2B, начиная от решений для оплаты «со счета на счет» и карточных платежей до инструментов противодействия мошенничеству, аналитических данных и сервисов платежных шлюзов.

Решение задач идентификации, комплайенса и управления платежами

Чтобы полностью раскрыть для покупателей и поставщиков потенциал платформы Mastercard Track в части, касающейся идентификации, комплайенса и управления платежами, Mastercard с самого начала сотрудничает с девятью B2B-сетями и поставщиками комплексных решений для всей цепочки «закупки-платежи»: Basware, BirchStreet, Coupa, Infor GT Nexus Commerce Network, Ivalua, Jaggaer, Liaison Technologies, Tradeshift и Tungsten Network.

С начала 2019 г. клиенты этих организаций смогут поддерживать, получать и обмениваться ключевой информацией, относящейся к ним самим и их торговым партнерам, через каталог Track Trade Directory, включающий более 150 млн зарегистрированных компаний, расположенных в разных регионах мира. Этот централизованный каталог будет собирать информацию из более чем 4500 перечней соответствия, что повысит эффективность анализа поставщиков и их добавление в систему.

По мере расширения платформы поставщики будут получать лучшее представление о движении средств - понимать, когда они могут рассчитывать на получение платежа и в какой сумме - сразу в нескольких сетях. Track позволит подключить на этой платформе поддержку всех видов платежей на основе банковских переводов, карт и счетов, а также связать данные заказа на поставку с информацией об инвойсе. Это упорядочит и упростит процесс сверки и учета в бэк-офисе, который сегодня является одним из самых обременительных для бизнеса.

Благодаря своим партнерам платформа Track позволит B2B-сетям, банкам, страховым компаниям и поставщикам технологий расширить спектр дополнительных, более дорогих услуг для корпоративных клиентов, таких как расширенная аналитика данных и финансирование торговых операций.

Первые рынки для новой платформы

Mastercard Track уже интегрирована с Национальной торговой платформой Сингапура - универсальной цифровой торговой экосистемой, объединяющей ключевые логистические функции, а также регуляторные и финансовые составляющие для всех участников цепочки создания стоимости. Mastercard Track обеспечит безопасное и эффективное прохождение электронных платежей между покупателями и поставщиками, помогая укрепить позиции страны как ведущего торгового центра в регионе.