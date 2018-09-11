НБУ внес изменения в ряд нормативно-правовых актов об использовании печати на документах

Национальный банк внес изменения в ряд нормативно-правовых актов и унормировал использование печати на документах.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности с целью реализации требований законодательства Украины, согласно которым использование печати не может быть обязательным реквизитом любого документа (в том числе, расчетного), Национальный банк внес соответствующие изменения в ряд собственных нормативно-правовых актов.

Данное решение закреплено постановлением регулятора от 4 сентября 2018 № 95 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Кроме того, этим документом дополнено положение о порядке исполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест денежных средств в иностранных валютах и ​​банковских металлов требованиями о порядке оформления расчетного документа и его выполнения уполномоченным банком при осуществлении операций по счету условного хранения (эскроу) в иностранной валюте.

Постановление №95 вступает в силу 12 сентября 2018.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк усилил ответственность банков за несоблюдение требований по созданию эффективных систем управления рисками.