Норматив достаточности регулятивного капитала банков в августе снизился на 0,24 п. п. до 16,15%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в августе снизился на 0,24 процентных пункта с 16,39% до 16,15%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в августе вырос на 1,646 млрд гривен до 123,746 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) снизился с 20,79% до 19,83% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 14,51% до 12,83% (норматив - не более 25%).

Мгновенная ликвидность в августе выросла с 55,91% до 71,67% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - снизилась с 94,59% до 94,57% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность выросла с 103,84% до 104,27% (норматив - не менее 40%).

Всего с начала года норматив достаточности регулятивного капитала вырос с 16,10% до 16,15%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п. п. с 12,69% до 16,25%.