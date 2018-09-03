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MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
18:02 03.09.2018 |
Система MasterCard в процессе совершения транзакции получает сведения только о названии ритейлера и общей сумме покупки, но не информацию по отдельным товарам, поэтому компания не предоставляет данные для измерения эффективности рекламы по отношению к отдельным потребителям, заявили в пресс-службе MasterCard.
В пятницу агентство Блумберг сообщило, что Google и MasterCard в результате четырехлетних переговоров заключили тайное соглашение по передаче данных по операциям пользователей платежной системы, благодаря чему рекламодатели интернет-гиганта получили возможность анализировать, покупали ли клиенты MasterCard рекламируемые поисковиком товары. По данным агентства, Google вел аналогичные переговоры с другими платежными системами, но об их результатах не сообщается.
"Сведения о программе, на которую ссылаются в материале, являются неверными. Наша система устроена так, что мы не получаем данных об отдельных товарах, входящих в общую корзину при покупках как оффлайн так и онлайн. Это соответствует представлениям о конфиденциальности и покупателей, и продавцов по всему миру. В процессе совершения транзакции мы видим название ритейлера и общую сумму покупки, но не отдельные товары и услуги, входящие в нее", - сообщили в MasterCard.
В рамках услуги по медиа анализу предоставляются сведения по трендам, основанным на среднем чеке и объемы продаж без привязки к конкретному клиенту, пояснили в компании.
"Мы не предоставляем данные, которые позволяют отслеживать рекламу или даже измерять ее эффективность по отношению к отдельным потребителям. Наш сервис медиа анализа позволяет продавцам и их уполномоченным поставщикам услуг оценивать эффективность своих рекламных кампаний. Продавцы предоставляют нам информацию о своих рекламных кампаниях, в частности даты их старта и завершения, а Mastercard, в свою очередь, предоставляет им анализ тенденций расходования средств за этот период", - добавили в пресс-службе.
Компания MasterCard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число осуществляемых посредством этой платежной системы транзакций превышает 22 миллиарда в год.
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