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В июле прибыль банков составила 1,5 млрд гривен
09:32 03.09.2018 |
В июле текущего года прибыль коммерческих банков составила 1,501 млрд гривен.
Об этом говорится данных Нацбанка, передают Українські Новини.
Доходы банков на конец июля составили 108,913 млрд гривен, а расходы - 99,144 млрд гривен.
Таким образом, в январе-июле банки заработали 9,769 млрд гривен.
В то же время прибыль банков за июль составила 1,501 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году убыток коммерческих банков составил 24,4 млн гривен.
Убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
Структура доходов и расходов банков Украины по состоянию на 1 августа:
|Показатели
|Сумма (млн гривен)
|%
|1
|ДОХОДЫ
|108 913
|100,0
|1.1
|Процентные доходы
|78045
|71,7
|1.2
|Комиссионные доходы
|28 303
|26,0
|1.3
|Результат от переоценки и от операций купли-продажи
|-3 171
|-2,9
|1.4
|Другие операционные доходы
|4 661
|4,3
|1.5
|Прочие доходы
|799
|0,7
|1.6
|Возврат списанных активов
|275
|0,3
|2
|РАСХОДЫ
|99 144
|100,0
|2.1
|Процентные расходы
|39 154
|39,5
|2.2
|Комиссионные расходы
|6 945
|7,0
|2.3
|Другие операционные расходы
|7 811
|7,9
|2.4
|Общие административные расходы
|29 270
|29,5
|2.5
|Прочие расходы
|1 587
|1,6
|2.6
|Отчисления в резервы
|11 637
|11,7
|2.7
|Налог на прибыль
|2 741
|2,8
|3
|Чистая прибыль (убыток)
|9 769
|х
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