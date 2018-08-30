Швейцария раскроет банковскую тайну осенью 2018 года

Этой осенью Швейцария отправит данные об офшорных банковских счетах зарубежным налоговым органам. Власти страны сделают то, что когда-то было практически немыслимым: откажутся от строжайшей секретности банковских данных.

Запуск автоматического обмена информацией о счетах с другими европейскими странами является последней главой саги, которая началась с ареста бывшего банкира UBS Group AG Брэдли Биркенфельда в 2008 г., обошлась швейцарским банкам более чем в $6 млрд штрафных и послужила поводом для уголовных проверок и запретов на въезд для банкиров.

Из более чем 80 финансовых учреждений, которые оказались в центре внимания американских властей, включая UBS, Credit Suisse Group AG и Julius Baer Group Ltd., последними, кому предстоит урегулирование с Министерством юстиции США, являются Basler Kantonalbank и Zuercher Kantonalbank. Basler выплатит $60,4 млн, а Zuercher согласился заплатить $98,5 млн: оба государственных банка сознались в оказании клиентам помощи в сокрытии данных о доходах и активах от правительства США.

Pictet и швейцарское подразделение HSBC Holdings Plc все еще ждут урегулирования. Хотя банки перестали принимать не облагаемые налогами активы, "экономическая война", как назвал эту кампанию главный исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти, в конечном счете не лишила Швейцарию статуса привлекательного для состоятельных граждан мира центра для хранения своих средств.

Не случилось и рецессии, в которую, как предупреждал в 2012 г. экономический институт KOF, могла погрузиться швейцарская экономика. Сегодня Швейцария по-прежнему является ведущим мировым центром по управлению иностранными активами состоятельных клиентов, как выяснили в этом году и Deloitte, и Boston Consulting Group. BCG определила, что объем таких активов составляет $2,3 трлн, или вдвое больше, чем у следующего в рейтинге Гонконга.