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В июле поступления в ликвидируемые банки составили 613,5 млн гривен, - ФГВФЛ
10:38 28.08.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в июле сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 613,5 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Из них наибольшая сумма - 495,7 млн гривен - получена от продажи активов банков.
Еще 2,3 млн гривен поступило от погашения ценных бумаг, 105,9 млн гривен - от погашения кредитов заемщиками и 9,6 млн гривен получены в качестве арендной платы.
Все средства направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.
В целом с начала года общая сумма поступлений составила 6 289,8 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 5 млрд гривен, в 2016 - на 3 млрд гривен.
Фонд ожидает увеличения данного показателя в 2018 году до 11-12 млрд гривен.
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