MasterCard контролирует 68,3% карточного рынка Украины

Доля безналичных платежей (по объему) в апреле-июне по сравнению январем-мартом 2018 года сократилась до 43,8% с 44,4%, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Исходя из количества таких операций, их доля сократилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) – до 77,4%.

Тем не менее, с начала года доля безналичных платежей по объему возросла на 4,5 п.п., по количеству – на 2,7 п.п.

НБУ уточняет, что всего с начала года осуществлено 1,423 млрд безналичных операций в сети интернет с использованием мобильного банкинга, а также системы e-commerce (прирост к первому полугодию 2017 года - 34,9%) на 572,5 млрд грн (+64,5%), в том числе в апреле-июне – 751 млн операций (+35,5%) на 300 млрд грн (+63%).

Львиную долю в общем объеме безналичных операций в апреле-июне составили расчеты в сети интернет – 32,7% (доля в количестве операций – 36,6%). Еще 30,2% (52,7%) - операции в торговой сети, 34,8% (9%) - операции по переводу средств между карточками, 2,2% (1,7%) - операции с использованием устройств самообслуживания.

По итогам полугодия доля расчетов в сети интернет в общем объеме безналичных операций составила 36,4% (в количестве операций – 38,6%), операций в торговой сети – 29,9% (51,7%), операции по переводу средств между карточками – 31,1% (7,9%), операций с использованием устройств самообслуживания - 2,6% (1,9%).

Помимо этого, украинцы в первом полугодии-2018 осуществили 412 млн операций по снятию наличных на сумму 725,972 млрд грн, в том числе в апреле-июне – 219 млн операций на 384,459 млрд грн.

Нацбанк также сообщает, что общее количество платежных карточек с начала года возросло на 0,43% - до 60,125 млн шт., в том числе активные (с которыми была осуществлена минимум одна расчетная операция за последние три месяца) – на 1,27%, до 34,762 млн шт. Прирост за апрель-июнь составил 0,35% и 1,55% соответственно.

Кроме того, НБУ указал, что в общем количестве львиную долю составляют карточки MasterCard – 66,1% (68,3% активных), 32,8% (30,4%) – Visa, 1,1% (1,3%) – национальной платежной системы "Простир" и несущественная доля прочих платежных систем (AmericanExpress, УкрКарт).

Количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляющих возможность осуществлять безналичные расчеты, к концу июня 2018 года составило 187,708 тыс., что на 5,6% больше,чем на конец марта 2018 года, и на 8% больше, чем на конец 2017 года.

Сеть платежных терминалов за полугодие расширилась на 7,49% - до 270,522 тыс., в том числе за апрель-июнь – на 4,97%.

Количество банкоматов с начала года сократилось на 0,38% - до 18,516 тыс. шт., в том числе за апрель-июнь – на 0,25%.

В региональном разрезе по количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области. Крупнейшими банками-эквайрами и эмитентами платежных карточек по-прежнему являются ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль.

Количество банков-участников карточных платежных систем с начала года не изменилось и по состоянию на 1 июля 2018 года составляло 77 кредитных учреждений.