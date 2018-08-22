ФГВФЛ будет сдавать в аренду имущество через интернет

Фонд гарантирования вкладов физических лиц запустил в работу специализированный сайт «Аренда имущества банков».

Как сообщает пресс-служба Фонда, на новом ресурсе размещено реестр активов, в котором собран полный перечень имущества неплатежеспособных банков, что предлагается в аренду, и его детальные характеристики.

Всего в реестре - информация о почти 200 объектов недвижимости: от гаражей, садовых домов и офисов - до автозаправочных станций и производственных сооружений. В дальнейшем информация на сайте будет постоянно обновляться.

"Новый ресурс разработан с целью повышения эффективности управления активами ликвидируемых банков и упрощения потенциальным арендаторам доступа к информации об имуществе", - отметили в Фонде.

На сайте значительно расширили поисковую функцию. Потенциальный арендатор имеет возможность не только легко найти интересное имущество, но и автоматически подать заявку на его аренду. Кроме этого, на главной странице сайта «Аренда имущества банков» можно ознакомиться с типовыми формами договоров аренды.

На сегодня в единый реестр имущества банков внесены сведения о почти 200 объектов. Подавляющее большинство - 75% из них - нежилая недвижимость (коммерческого, складского и производственного назначения). Также в аренду у неплатежеспособных банков можно взять квартиры, гаражи и тому подобное.