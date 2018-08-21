Объем мобильных платежей без участия банков удвоится

Использование мобильных устройств для оплаты товаров и услуг в магазинах станет главным драйвером роста проникновения финансовых услуг среди людей, не имеющих счета в банках, на развивающихся рынках. Об этом говорится в исследовании Juniper Research.

Согласно прогнозу аналитиков, количество мобильных платежей, которые совершат пользователей, не являющихся клиентами банков, увеличится с 1,8 млрд в 2018 году до 3,8 млрд к 2023-му. В денежном выражении произойдет подъем с 9,7 до 22 млрд долларов.

В странах с невысокими доходами населения многие люди не открывают счета в банках, но растущая популярность смартфонов способствует появлению электронных кошельков, которые позволяют оплатить товар быстро и без комиссии. Например, в Кении широко популярен сервис Lipa Na M-Pesa, продвигаемый местным оператором связи Safaricom. К этой системе подключено более 100 тысяч предпринимателей. Ожидается, что к 2023 году объем прямых мобильных платежей, совершенных покупателями без привлечения банка, в странах Ближнего Востока и Африки превысит 16 млрд долларов в год.

Ключевым новатором в этом сегменте аналитики называют компанию Mastercard, которая запустила платежное решение на основе QR-кодов. В Mastercard уверены, что к концу 2020 года этим сервисом будут пользоваться 40 млн небольших предпринимателей.