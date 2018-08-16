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НБУ установил требования для обеспечения устойчивости банков по итогам стресс-тестирования в 2018г
09:00 16.08.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) установил требования для обеспечения устойчивости банков, проходивших стресс-тестирование в рамках проведения ежегодной оценки устойчивости в 2018 году.
Как сообщается на веб-сайте регулятора, в случае обнаружения недостатка капитала по итогам проведения оценки устойчивости с учетом результатов стресс-тестирования по базовому сценарию, банкам необходимо будет разработать программу докапитализации.
"Соответствующая программа должна предусматривать увеличение капитала на сумму, которая определяется как максимальная из двух значений: суммы, установленной по результатам первых двух этапов оценки устойчивости (оценка качества активов и экстраполяция результатов этой оценки) и прогнозируемой суммы, определенной по результатам третьего этапа оценки - стресс-теста, проведенного с применением базового макроэкономического сценария НБУ на 2018 год", - указанно в сообщении.
Помимо того, в случае выявления дополнительной потребности в капитале банка по итогам стресс-тестирования по базовому сценарию на 2019-2020 годы и по неблагоприятному макроэкономическому сценарию на 2018-2020 годы, такому банку необходимо будет разработать и представить регулятору план реструктуризации, который он должен будет выполнить до конца 2019 года.
"Соответствующий план должен исходить из максимальных сумм потребности в капитале, прогнозируемых по результатам оценки по каждому из вышеуказанных сценариев", - отмечает НБУ.
Банк составляет план реструктуризации до 2019 года с учетом программы капитализации на 2018 год. Предусмотренные в плане реструктуризации меры должны в итоге обеспечить соблюдение банком установленных центробанком предельных значений норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и/или норматива достаточности капитала (Н3) на протяжении всего прогнозного периода.
Указанные требования утверждены постановлением правления НБУ "Об особенностях осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2018 году" № 94 от 14 августа 2018 года.
Документ вступает в силу 16 августа 2018 года.
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