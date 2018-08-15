НБУ проверит платежные терминалы из-за подозрительных операций

Платежи, которые украинцы совершают через уличные терминалы пополнения, теперь подлежат дополнительной проверке. Такое требование НБУ предъявил банкам, которые проводят соответсвующие платежи. И финансовым компаниям, которые собирают и перечисляют наличку. Так, согласно телеграмме НБУ №25-0008/43785, нужно тщательнее проверять конечных получателей средств, а также назначения переводов.

Такая инициатива Нацбанка связана с серией подозрительных операций, которые ранее удалось выявить сотрудникам НБУ. Среди них - пополнение карт физлиц для оплаты онлайн-игр, интернет-казино, букмекерских услуг. А также перевод на текущие счета ограниченного круга юридических лиц с последующим переводом по агентским договорам (за туристические услуги, за билеты, то есть со сменой направления движения).

Получатели-посредники фактически осуществляли расслоение собранных платежей путем создания цепей из связанных между собой финансовых операций, при проведении которых менялись направления и/или характер использования этих денежных средств.

Телеграмма НБУ

В связи с этим каждая финансовая компания и банк должны проверить всю цепочку наличных платежей с момента отправки наличных до получения конечными потребителями. Ревизии должны коснуться всех посредников, при этом в каждом случае финансисты должны детально проследить схему прохождения средств и проверить их «чистоту».

А также отследить целевое назначение - если человек направляет деньги, скажем, за купленный железнодорожный билет, то после всех посредников, они должны поступить на счета одного из предприятий «Укрзализныци».