Финансовые новости
- |
- 15.08.18
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ проверит платежные терминалы из-за подозрительных операций
15:22 15.08.2018 |
Платежи, которые украинцы совершают через уличные терминалы пополнения, теперь подлежат дополнительной проверке. Такое требование НБУ предъявил банкам, которые проводят соответсвующие платежи. И финансовым компаниям, которые собирают и перечисляют наличку. Так, согласно телеграмме НБУ №25-0008/43785, нужно тщательнее проверять конечных получателей средств, а также назначения переводов.
Такая инициатива Нацбанка связана с серией подозрительных операций, которые ранее удалось выявить сотрудникам НБУ. Среди них - пополнение карт физлиц для оплаты онлайн-игр, интернет-казино, букмекерских услуг. А также перевод на текущие счета ограниченного круга юридических лиц с последующим переводом по агентским договорам (за туристические услуги, за билеты, то есть со сменой направления движения).
Получатели-посредники фактически осуществляли расслоение собранных платежей путем создания цепей из связанных между собой финансовых операций, при проведении которых менялись направления и/или характер использования этих денежных средств.
Телеграмма НБУ
В связи с этим каждая финансовая компания и банк должны проверить всю цепочку наличных платежей с момента отправки наличных до получения конечными потребителями. Ревизии должны коснуться всех посредников, при этом в каждом случае финансисты должны детально проследить схему прохождения средств и проверить их «чистоту».
А также отследить целевое назначение - если человек направляет деньги, скажем, за купленный железнодорожный билет, то после всех посредников, они должны поступить на счета одного из предприятий «Укрзализныци».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Що входитиме у «бейбі-бокси» з 1 вересня?
|Страховщики отправятся на поиски денег
|Турция не сможет перейти на расчеты с Украиной в нацвалюте, - аналитики
|Финансисты рассчитывают на небольшой откат курса доллара на межбанке 16-17 августа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара к евро 15 августа растет пятую сессию подряд, долларовый индекс на максимуме за 14 месяцев
|НБУ проверит платежные терминалы из-за подозрительных операций
|Физлицо Александр Стецюк купил 100% РВС Банка
|Биржи Китая 15 августа закрылись в минусе на 2% на падении техсектора
|НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 1,83 коп. до 27,4472 UAH/USD
|Остатки средств на корсчетах банков 15.08.18
Это интересно
|Гибридный Porsche Panamera установил рекорды шести гоночных трасс
|Эксперты научились идентифицировать кодеров по их кодам
|В Великобритании построят первый в мире «автомобильный курорт»
|Как правильно браться за трудную работу
|Lenovo анонсировала ноутбук с 128 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 6 ТБ
|Samsung намерена первой в мире начать выпуск складных смартфонов
|Грядёт революция в текстиле: «электроника» станет мягкой и шелковистой