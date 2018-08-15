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США оштрафовали британский Royal Bank of Scotland на рекордные $4,9 млрд за кризис 2008 г
08:36 15.08.2018 |
Британский банк Royal Bank of Scotland Group (RBS) выплатит 4,9 миллиарда долларов для урегулирования иска властей США из-за его действий по ценным бумагам, которые привели к кризису 2008 года. Об этом аявили в среду в американском минюсте.
Как следует из опубликованного заявления, Royal Bank of Scotland "ввел в заблуждение инвесторов по гарантированию размещения ценных бумаг и выпуску ценных бумаг, привязанных к ипотечному кредитованию между 2003 и 2005 годом".
В ведомстве сообщили, что штраф стал крупнейшим штрафом в отношении банка за неправомерные действия, которые привели к финансовому кризису.
"Несмотря на заверения RBS своим инвесторам, сделки RBS были подкреплены ипотечными кредитами с высоким риском дефолта", - сообщил прокурор Эндрю Леллинг.
В минюсте добавили, что банк оспаривает эти обвинения и не согласен, что в его действиях были нарушения.
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