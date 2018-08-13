Western Union усилила монопольное положение в Украине

Национальный банк сообщил, что в I полугодии 2018 года системы перевода средств, созданные нерезидентами, прислали в Украину трансграничные переводы на $1,02 млрд (в эквиваленте).

Большую часть - 56% - валюты перевели через международную систему Western Union. На втором месте - MoneyGram (23%). Система IntelExpress заняла 9% рынка. А на другие четыре системы пришлось 12%.

В Украине работает 7 систем перевода денег, созданные нерезидентами (3 системы из США, по 1 - из Грузии, Великобритании, Канады и Азербайджана).

За пределы Украины через эти системы было отправлено $139 млн. Лидером тоже является Western Union - 76% всех средств. У MoneyGram 20% рынка, а на оставщиеся 5 систем приходится всего 4% рынка.

В пределах Украины эти системы переслали всего $0,8 млн.

Отметим, что в 2017 году среди систем, созданных нерезидентами, в Украине лидировала Western Union с такими показателями: на нее приходилось 51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% - из Украины.