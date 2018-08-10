Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в июле сократилась на 0,1% до 58,6 млрд гривен

Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в июле сократился на 0,1%, или на 75 млн гривен до 58,580 млрд гривен по состоянию на 1 августа 2018 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

С начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 14,7% с 68,652 млрд гривен.

В конце мая Приватбанк погасил кредиты рефинансирования Национального банка на 1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 8,2% с 74,8 млрд гривен.