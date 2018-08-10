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Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в июле сократилась на 0,1% до 58,6 млрд гривен
23:09 09.08.2018 |
Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в июле сократился на 0,1%, или на 75 млн гривен до 58,580 млрд гривен по состоянию на 1 августа 2018 года.
Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.
С начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 14,7% с 68,652 млрд гривен.
В конце мая Приватбанк погасил кредиты рефинансирования Национального банка на 1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 8,2% с 74,8 млрд гривен.
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