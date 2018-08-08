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В 1-м полугодии прибыль банков составила 8,3 млрд гривен
12:31 08.08.2018 |
В январе-июне текущего года банки получили чистую прибыль в размере 8,3 млрд гривен.
Об этом говорится в обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком, передают Українські Новини.
Во втором квартале банковский сектор зафиксировал умеренный ущерб - 0,4 млрд гривен - из-за значительных объемов доформирования резервов одним из крупных банков.
Регулятор отмечает, что без учета этого банка финансовый результат платежеспособных банков во 2-м квартале составил 6,8 млрд гривен.
Кроме того, из-за перехода на МСФО 9 во втором квартале один из крупных банков увеличил убытки прошлых лет на 16,7 млрд гривен в основном из-за формирования резервов по обесцененным кредитам.
Это изменило балансовый капитал банка, но не повлияло на его регулятивный капитал и показатели достаточности капитала.
В дальнейшем, драйвером операционной прибыльности останется розничное кредитование и комиссионные доходы.
НБУ подчеркивает, что значительных отчислений в резервы во 2-м полугодии не ожидается, сектор будет прибыльным по итогам года.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году убыток коммерческих банков составил 24,4 млн гривен.
Убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
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