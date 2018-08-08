В 1-м полугодии прибыль банков составила 8,3 млрд гривен

В январе-июне текущего года банки получили чистую прибыль в размере 8,3 млрд гривен.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком, передают Українські Новини.

Во втором квартале банковский сектор зафиксировал умеренный ущерб - 0,4 млрд гривен - из-за значительных объемов доформирования резервов одним из крупных банков.

Регулятор отмечает, что без учета этого банка финансовый результат платежеспособных банков во 2-м квартале составил 6,8 млрд гривен.

Кроме того, из-за перехода на МСФО 9 во втором квартале один из крупных банков увеличил убытки прошлых лет на 16,7 млрд гривен в основном из-за формирования резервов по обесцененным кредитам.

Это изменило балансовый капитал банка, но не повлияло на его регулятивный капитал и показатели достаточности капитала.

В дальнейшем, драйвером операционной прибыльности останется розничное кредитование и комиссионные доходы.

НБУ подчеркивает, что значительных отчислений в резервы во 2-м полугодии не ожидается, сектор будет прибыльным по итогам года.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году убыток коммерческих банков составил 24,4 млн гривен.

Убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.