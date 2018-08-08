Нацбанк перечислил в госбюджет последний транш прибыли за 2017 год

Национальный банк Украины (НБУ) перечислил в госбюджет Украины всю сумму прибыли регулятора в 44,6 млрд грн за 2017 год.

"Сегодня Национальный банк окончательно рассчитался по обязательствам перед государственным бюджетом Украины, оплатив последний транш части прибыли к распределению 2017 года, который подлежал перечислению в государственный бюджет Украины на 2018 год. Таким образом, в настоящее время полностью перечислена вся запланированная сумма в размере 44,6 млрд грн (44 614 318 840,78 грн) в государственный бюджет Украины ", - сообщается на веб-сайте НБУ.

Согласно сообщению, прибыль НБУ за 2017 была перечислена траншами по графику, согласованному с Министерством финансов Украины.

"Механизм перечисления средств траншами призван сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и, соответственно, на динамику инфляции ", - указано в сообщении.

