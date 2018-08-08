Финансовые новости
- |
- 08.08.18
- |
- 01:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Бесконтактные платежи принимает уже 75% терминалов, – НБУ
19:38 07.08.2018 |
Согласно статистическим данным, уже 75% сети торговых терминалов страны обеспечивают возможность бесконтактного приема карточек.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.
"Со своей стороны Национальный банк на нормативном уровне создал необходимые условия для возможности успешного использования на территории Украины таких платежных сервисов, как Apple Pay", - отмечается в сообщении.
Уже два крупных банка в Украине - "Приватбанк", а с сегодняшнего дня и АО "Ощадбанк" - предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты через сервис Apple Pay.
"Проводить операции с помощью подобных технологических решений (в частности технологии NFC), которые дают возможность осуществлять платежи с использованием смартфона без необходимости физического предоставление карты, можно в сети терминалов с поддержкой бесконтактных платежей", - уточнили в НБУ.
В целом, Национальный банк констатирует положительную динамику роста безналичных расчетов - доля безналичных операций с использованием платежных карточек за прошлый год выросла на 3,8% и составляет 39,3%.
Соответственно наблюдается рост в сегменте бесконтактных платежных карт - за год число бесконтактных карт увеличилось на 37,8% (с 2 млн до 2,7 млн штук).
Как сообщалось, ранее целый ряд крупных украинских банков начали поддержку приложения Android Pay, которое позволяет осуществлять бесконтактные платежи с помощью смартфона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Двухнедельное подорожание доллара в Украине завершилось 7 августа разворотом рынка и курсовым откатом
ТОП-НОВОСТИ
|Бессмысленный, но особенный. К чему приведут очередные танцы вокруг статуса Донбасса
|Екатерина Рожкова: у Украины нет иного пути, как следовать плану действий BEPS
|Украина договорилась с МВФ о предоставлении очередного транша, - источник «Апостроф»
|Засуха в помощь. В нынешнем году мы вновь увидим хороший расклад для украинских аграриев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Двухнедельное подорожание доллара в Украине завершилось 7 августа разворотом рынка и курсовым откатом
|Минфин на аукционах ОВГЗ 7 августа привлек в госбюджет 2,797 млрд грн, $187,2 млн и EUR69 млн
|Нацбанк перечислил в госбюджет последний транш прибыли за 2017 год
|Бесконтактные платежи принимает уже 75% терминалов, – НБУ
|Индекс ПФТС 7 августа продолжил отрицательную динамику
|WSJ: в 2018 году манипуляции на криптовалютном рынке уже принесли трейдерам $825 млн
Это интересно
|Xiaomi выпускает многоразовую крышку для винных бутылок
|Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов
|Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
|Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
|Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов
|Фантастический смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана, две SoC Snapdragon 855 и камеру с 15-кратным зумом
|Разработчики карманного ноутбука GPD Pocket 2 собрали в 10 раз больше требуемого