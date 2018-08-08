Бесконтактные платежи принимает уже 75% терминалов, – НБУ

Согласно статистическим данным, уже 75% сети торговых терминалов страны обеспечивают возможность бесконтактного приема карточек.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Со своей стороны Национальный банк на нормативном уровне создал необходимые условия для возможности успешного использования на территории Украины таких платежных сервисов, как Apple Pay", - отмечается в сообщении.

Уже два крупных банка в Украине - "Приватбанк", а с сегодняшнего дня и АО "Ощадбанк" - предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты через сервис Apple Pay.

"Проводить операции с помощью подобных технологических решений (в частности технологии NFC), которые дают возможность осуществлять платежи с использованием смартфона без необходимости физического предоставление карты, можно в сети терминалов с поддержкой бесконтактных платежей", - уточнили в НБУ.

В целом, Национальный банк констатирует положительную динамику роста безналичных расчетов - доля безналичных операций с использованием платежных карточек за прошлый год выросла на 3,8% и составляет 39,3%.

Соответственно наблюдается рост в сегменте бесконтактных платежных карт - за год число бесконтактных карт увеличилось на 37,8% (с 2 млн до 2,7 млн штук).

Как сообщалось, ранее целый ряд крупных украинских банков начали поддержку приложения Android Pay, которое позволяет осуществлять бесконтактные платежи с помощью смартфона.