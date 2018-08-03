Биржи США закрылись в основном в плюсе на фоне достижения Apple капитализации в $1 трлн

Американские фондовые индексы завершили четверг преимущественно в плюсе на фоне сильной внутренней статистики и новостей о преодолении капитализации Apple отметки в 1 триллион долларов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,03%, до 25326,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,24%, до 7802,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,49%, до 2827,22 пункта.

Корпорация Apple стала первой в мире компанией, рыночная капитализация которой превысила уровень в 1 триллион долларов. По итогам четверга акции Apple на американской бирже NASDAQ подорожали на 3,07% - до 207,69 доллара за акцию. Исходя из этих котировок, стоимость всей компании превысила 1,02 триллиона долларов.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю выросло только на 1 тысячу с показателя предыдущей недели и составило 218 тысяч, тогда как эксперты ожидали увеличения на 3 тысячи.

Между тем, сдерживающим фактором стали новости об очередном обострении американско-китайских торговых отношений. В среду Белый дом подтвердил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что такая мера обусловлена недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в торговых переговорах. Китай заявил, что в ответ на действия США примет необходимые контрмеры.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, Трамп полагает, что "вероятно, настало время" для усиления давления на Китай и введения новых торговых пошлин. Росс отметил, что Соединенным Штатам "необходимо создать ситуацию", при которой Китаю "было бы сложнее продолжать неэффективные практики, чем реформировать их".