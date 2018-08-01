ФГВФЛ начнет продавать ипотечные кредиты пулами

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) совершенствует подход к продаже прав требования по кредитам физических лиц, обеспеченными ипотекой.

В Фонде сообщили, что изменения касаются политики формирования и продажи пулов. Первые, сформированные по новым принципам пулы, будут торговаться в системе "ProZorro.Продажи" уже в сентябре этого года.

"Все не проданные в ходе индивидуальных торгов на голландском аукционе ипотечные кредиты на следующие торги будут выставляться только в составе пула. При этом в состав такого «собранного лота» будут включаться минимум по 10 активов, совокупной стоимостью от 30 млн грн", - отметили в Фонде.

Пулы будут формироваться по принципу общности одной или нескольких признаков, таких как регион, валюта договора, период проведения торгов, местонахождение предмета залога и тому подобное.

Если же и аукционы по продаже пулов будут признаны такими, что не состоялись - в дальнейшем из них будут формироваться еще более крупные пулы, совокупной стоимостью, ориентировочно, от 100 млн грн.

Также Фонд пересмотрит подход к определению минимальной цены продажи пулов ипотечных кредитов физлиц. В ходе одного голландского аукциона стоимость пула максимально может снизиться лишь на 50% от первоначальной цены.

"На сегодня через индивидуальные торги прошло более 10 тыс. ипотечных кредитов физлиц, задолженность по которым составила около 26 млрд грн. Из них продано на индивидуальных торгах 1,6 тыс. кредитов, задолженность по которым составила около 2 млрд грн", - добавили в ФГВФЛ.