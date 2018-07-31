НБУ не применял мер влияния к банкам в июле

Национальный банк не применял мер влияния к банкам в июле.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в июле 2018 меры воздействия к банкам не применял.

НБУ с 31 августа 2016 постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также - за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в мае применил к 4 банкам меры воздействия в виде письменных замечаний и 1 штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.