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Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины за июнь снизилась на 0,37 п.п.
12:52 27.07.2018 |
Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 июля 2018 года составляла 55,68%, что на 0,37 процентных пункта (п.п.) меньше, чем месяцем ранее, соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Центробанк уточняет, что доля просроченной задолженности в портфеле государственных банков снизилась на 0,77 п.п. - до 71,06%, в том числе ПриватБанка - на 0,44 п.п., до 84,64%, у иностранных банковских групп - на 0,29 п.п., до 42,54%, у банков с частным капиталом - на 0,96 п.п., до 24,09%.
У неплатежеспособных финучреждений доля проблемных кредитов возросла на 10,92 п.п. - до 69,3%.
Объем кредитного портфеля банков за июнь возрос на 0,33% - до 1,125 трлн грн.
С начала 2018 года доля проблемных кредитов увеличилась на 1,13%, объем портфеля - на 3,09%.
Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств по состоянию на 1 июля составляла 29,21%, что на 0,12 п.п. меньше, чем месяцем ранее, и на 0,88 п.п. больше, чем по состоянию на конец 2017 года. При этом общий объем таких активов за июнь возрос на 0,04% - до 2,234 трлн грн, с начала года - на 1,6%.
Нацбанк с марта 2017 года начал ежемесячно обнародовать статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам, сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года. Постановление, в частности, определяет "нерабочий актив/кредит" максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию "non-performing exposures/loans" (NPE/NPL).
Согласно новым правилам, нерабочими являются кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 - для банков) или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.
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