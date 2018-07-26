НБУ в I полугодии направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков

Национальный банк Украины (НБУ) в январе- июне 2018 года направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 34 банков и восьми небанковских финансовых учреждений на общую сумму 49,4 млрд грн, $202 млн, EUR9,4 млн и 25,5 млн рос. рублей.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, центробанк также направил пять сообщений со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предотвращения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального антикорупцийного бюро Украины.

Предоставленная информация касалась преимущественно проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения.

Как напоминается в сообщении, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) в своем отчете 30 января 2018 года подтвердил, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также обратил внимание на высокий уровень регуляторной и надзорной деятельности за банковским сектором.