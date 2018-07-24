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Оплата покупок подмигиванием: MasterCard начнет тестирование технологии уже в ноябре
23:28 23.07.2018 |
Вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей MasterCard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев озвучил интересную информацию о нововведении, которое будет запущено уже этой осенью.
Международная платежная система MasterCard готовится к началу тестирования функции Selfie Pay, которая позволяет подтверждать покупки при помощи подмигивания в видеокамеру любого мобильного устройства. Особо стараться проявить свой актерский талант не придется - достаточно будет простого моргания.
Пилотировать данное решение надеемся в районе ноября этого года, с кредитными организациями. Человек заходит один раз в соответствующее приложение, оставляет селфи с морганием (это способ аутентификации) и потом каждый раз, когда он заходит и хочет что-то купить, появляется режим видео-камеры, где нужно просто моргнуть, и тем самым подтвердить личность, и затем совершить покупку
Михаил Федосеев
Он добавил, что данная технология может быть интегрирована в любое приложение, в котором можно совершать те или иные финансовые операции.
Опрос, проведенный MasterCard в Европе, показал, что 94% пользователей согласны оплачивать покупки таким способом.
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